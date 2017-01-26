﻿廉署拘捕12人包括三警 包庇夜總會 警司涉受賄

警隊爆收賄醜聞！廉署接獲貪污投訴，指有警務人員收受數以十萬計賄款及免費小姐服務，向灣仔兩間夜總會提供執法情報。廉署過去兩日動員逾百人，共拘捕十二名男女，當中包括一名警司、一名高級督察、一名警員及其他涉案人士，當中包括兩名夜總會經營者。據悉，被捕警司為港島總區總部刑事警司的吳偉漢，他曾處理警魔徐步高案。



廉署去年初接到貪污投訴，指有多名警務人員涉於一五年起受賄，他們在執法行動中包庇灣仔兩間夜總會，提供行動情報，並協助申請酒牌。兩夜總會疑有黑幫背景。



向夜總會通風報訊



廉署經一段時間調查及蒐證後，前晚展開代號「水銀」行動，出動逾百人員搜查多處地方，其中執行處A組人員兵分兩路，派員掩至目標夜總會外，分別搜查三名涉案警務人員的住宅、辦公室及座駕，檢走大批證物。行動中共拘捕九男三女，當中包括一名警司、一名高級督察及一名探員，其他被捕人士為兩名夜總會經營者及三名職員等，當場起出十萬多元現金，所有被捕人士仍被廉署拘留調查。



警司老婆兩夜場經營者同落網



消息稱，被捕三名警務人員為曾任職有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）、現任港島總區總部刑事警司的吳偉漢，以及曾處理去年初旺角暴動的O記高級督察陳嘉健（二十八歲），另有一名曾為O記當臥底、現任港島總區反黑組的鍾姓探員（三十三歲）。警司吳偉漢的妻子亦被捕。涉案兩間夜總會位於灣仔謝菲道，頗具規模，兩名經營者除向涉案警員提供數十萬元巨額賄款外，同時讓他們享有免費夜總會小姐招待及酒水服務。



廉署表示，相關調查及行動仍然進行中，不排除稍後會有更多涉案人士被捕。



警方發言人稱，案件調查其間，警方一直積極配合廉政公署的工作。警隊一直非常重視警務人員的誠信及品格，內部透過誠信管理策略加強人員相關操守。警隊對於犯罪及違規行為一直採取零容忍態度。



警務人員捲入貪賄醜聞被廉署拘捕過去曾發生，其中轟動一時的，莫過於○二年五月時任高級警司冼錦華被捕，他被揭發三度獲安排免費嫖妓，以及消遣服務，被裁定公職人員行為失當罪成，判入獄三年，為歷來入罪最高級的華人警官。







