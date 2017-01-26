﻿原有望再晉一級 前O記猛將曾查徐步高案

涉收賄包庇夜總會而被廉署拘捕的港島總區刑事總部警司吳偉漢，加入警隊逾二十年，表現出色，仕途平步青雲，被視為警隊「明日之星」，他頭腦縝密，擅長偵查複雜案件，曾處理多宗轟動大案，○三年他時任高級督察，獲當時一哥、警務處處長李明逵頒發處長嘉獎；○六年他負責調查轟動一時的「魔警」徐步高射殺同袍案。他曾任O記（有組織罪案及三合會罪案調查科）警司，負責警方極為危險的「臥底」行動。



現年五十二歲的吳偉漢，九六年加入警隊，任職督察，原本尚有三年便達五十五歲的退休年齡。



加入警隊逾二十年來，他主要負責刑事案件偵查工作，屢次表現出色，前年調往港島總區刑事總部出任警司。據悉，該職位被視為「升級位」，因港島總區是警方的「重要基地」，處理很多敏感的案件，如涉及立法會、遊行示威等。



破神秘槍殺案獲嘉獎



據了解，吳偉漢出身於警察世家，父親是退休高級警司，他頭腦精密，擅於偵查複雜案件，且非常勤力，仕途晉升得快，在警隊內人緣好，與同事「打兄弟波」，不少同袍都喜歡與他共事，他一直被視為「明日之星」，有機會再晉升為高級警司。



吳偉漢屢次立功，他於○三年任職高級督察時，調查在落馬洲露天停車場發生的「車場大王」神秘槍殺案，拘捕及檢控主犯，起回槍殺案所用的手槍及其他證物，獲時任處長李明逵頒發處長嘉獎。



他於○六年主力負責轟動一時的「魔警」徐步高射殺同袍案，曾遠赴寧夏銀川，調查徐步高的經歷。他又在投訴警察課任總督察，近年長時間於O記工作，隸屬C組，處理過一○年發生的「馬尼拉人質事件」，遠赴當地調查。



及至一四年五月，吳偉漢獲時任處長曾偉雄擢升為警司，翌月便搗破歷來最大的跨境非法賭博集團，檢獲涉及七點七億元的波纜及一千一百萬元現金，拘捕黑社會份子及14K背景的主腦。



率臥底行動重創黑幫



吳偉漢於前年調往港島總區刑事總部後，處理不少敏感案件，先後負責調查蠔涌前亞視廠房涉製爆炸品案，以及港獨組織在立法會示威區垃圾桶爆炸案。



他負責過警方的「臥底」行動，去年十二月他曾召開記者會，在鏡頭面前亮相，並公佈警方透過一年的部署，展開臥底反黑行動，突擊搜查全港五十處地點，重創港島黑幫「和合圖」。