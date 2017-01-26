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﻿黃大仙祠首推電子籤文機

2017-01-26 列印
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　　嗇色園黃大仙祠將於明日農曆年三十晚（周五）通宵開放，讓善信上「頭柱香」，又首度推出「電子籤文機」，設在大殿、總辦事處及籤筒旁，市民可以將已安裝無線射頻標籤的籤枝，觸碰電子感應器，或將籤文號碼輸入機內，籤文機電子屏幕便會顯示籤文內容，市民可即時列印籤文，籤文機將於農曆新年後開放讓公眾免費使用。

　　另外，嗇色園於年三十晚更特別安排，將香爐移近大殿至六呎，讓善信近距離參拜；首次開放月老及佳偶天成神像平台，讓信眾可以參拜祈求姻緣，以及擺放中國鼓供善信敲擊。
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