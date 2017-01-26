﻿社署初五起取消「衰仔紙」

社署公佈，下月一日起取消綜援「衰仔紙」的安排，與子女分開居住的長者，申領綜援時只須單方面申報收入，其子女毋須提供不向長者提供經濟援助的聲明。社區組織協會幹事吳衛東表示，新安排能協助與子女分開居住的獨居長者。吳衛東指出，政府取消「衰仔紙」的「代價」，是換來將綜援申請年齡由六十歲調高至六十五歲，是一種「退步」。他指出，有不少長者向他反映，將今次取消「衰仔紙」的安排，誤以為與子女同住的長者能獨立申請綜援，事實上，政府多年來一直未有回應有關訴求，令與子女同住的長者不能獨立申請綜援。