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﻿調查：市民派利是九年來最手鬆

2017-01-26 列印
　　港人派利是的豪爽程度，或多或少反映經濟環境。香港研究協會於本月中，以電話隨機抽樣訪問約一千人，調查發現，港人今年派利是的預算是九年來最「手鬆」，兩成七人預計，今年派利是的總金額會較去年「增加」，「減少」只佔一成二，其餘則是「差不多」及「無意見」。

　　本報日前在維園隨機訪問多位市民，劉氏夫婦預計，今年斥資一萬元「封利是」，每封二十至五百元不等，視乎對象。陸先生一家也預算一萬元，當中「最細封」的亦封五十元，只希望「新年大家開開心心」。
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