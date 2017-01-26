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﻿美股突破兩萬點

2017-01-26 列印
　　美國周三股市向好，杜指突破兩萬點，中段報二○○五二點，升一百三十九點；納指則報五六四○點，升三十九點。滙控美國預託證券價格中段見六十六點二八港元，升零點七八港元；中移動美國預託證券價格則見八十七點三三港元，升零點五三港元。紐約期金中段報每盎司一千二百點五美元，跌十點三美元；紐約期油則報每桶五十三點二六美元，升零點○八美元。
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