﻿元朗上空 天雲分界

元朗出現「半邊天」奇景！多名網民日前在社交網站上分享多張圖片，但見元朗上空，半被雲海覆蓋，另一半卻清澄無雲，形成強烈的視覺對比。大批網民對此嘖嘖稱奇，紛紛留言「好靚」、「希望帶來好運」。天文台則解釋，該現象由華南海域的鬆散雲層造成，市民看到的那一半澄天，其實是雲層間的縫隙。



十多名網民前日在facebook專頁「盡在元朗」上，分享當日在元朗目睹的天空奇景，只見一片蒼穹被「切成兩半」，其中一半清澄無雲，另一半卻被大片雲海覆蓋，引來多名網民紛紛表示「好靚」、「好特別」，有留言更生動形容這是「上帝在大掃除，抹窗抹到一半的樣子」。



天文台回覆本報查詢，據近日的衛星照片，可見有一片雲層在華南海域經過，該雲層本身頗為鬆散，故會留有不少空隙，市民抬頭看見的那半邊清天，正是雲層間的縫隙。天文台補充，本港上空常有雲層經過，因此這是十分常見的天文現象。