﻿河套內外 發展創科園帶來挑戰 河套區 早成候鳥寶地

落馬洲河套區九七年起因地權爭議圍封，成為無人干擾的寶地，內有十四公頃蘆葦叢和沼澤，連同附近魚塘，是白肩鵰、黑臉琵鷺等冬候鳥，以及歐亞水獺、金錢龜等動物的棲息地。有環團指，河套區不受城規指引保護，日後發展港深創科園，會對自然生態構成威脅，即使日後設置生態區，仍然得不償失。系列之二 記者：張琦 陳信熙



閒置二十年的河套區，樹木茂盛，鳥語不絕，候鳥結伴飛過，毗鄰的舊深圳河曲亦有不少魚兒游動，生意盎然，南面保留鄉村風貌，人流稀少，建築物疏落，高度受限制，村民指不時有野豬和流浪牛出沒，與北面高廈林立、人車頻繁的深圳形成強烈對比。河套區坐落在南北之間，成為野生動物的理想家園。



「河套區有舊深圳河的水源，加上濕地和蘆葦叢，形成得天獨厚的自然生境，可謂天賜的禮物」，環保觸覺義務總幹事譚凱邦與記者一同視察河套區，他指該處蘆葦叢較一年半前長高了不少，為候鳥提供屏蔽，是理想棲息地。



濕地將永久損失



根據環評報告，河套區於發展工程完成後，將永久損失大量濕地，包括近十四公頃蘆葦沼澤、季節性濕草地，以及約十公頃生態功能池塘，並會砍伐逾四千棵樹木。當局提出日後在港深創科園增設約十三公頃的生態區，種植蘆葦叢，加上約十二公頃的工地外濕地，補償生態損失。



譚凱邦解釋，河套區雖與米埔及蠔殼圍同處后海灣地區，但當年因地權爭議未獲納入濕地保育區，不受城規會規劃指引保護，質疑工程將造成不可彌補的生態損失，「我哋提倡保留至少一半濕地，不過政府方案卻會破壞八成濕地」，他感歎港深追求經濟發展，忽視環境保育，「其實深圳發展急速，可能比香港更需要河套區充當『市肺』。」



環團：劃設生態園小修小補



香港觀鳥會保育主任胡明川指，河套區、馬草壟是后海灣生態走廊的一部份，最近馬草壟就錄得有四十三隻屬於全球瀕危的黑臉琵鷺在魚塘內覓食，較常見的還有全球易危的大型猛禽白肩鵰，以及國家二級保護的貓頭鷹鵰鴞。



她批評，官方文件肯定河套區的自然環境有高生態價值，反映大規模發展極具威脅，「港深創科園嘅建築物最高可達十二層，候鳥可能難以避開，喺生態敏感區域進行呢個規模嘅發展，係測試生態系統嘅底線。」



長春社助理公共事務經理吳希文形容，創科園日後劃設生態區是「小修小補」，對生態得不償失，「工程令生態走廊收窄，即使日後有生態區，仍然會有光污染，即使普通嘅亮度都足以影響候鳥飛行路線，難以補償生態損失。」



