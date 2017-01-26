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﻿切斷生態走廊 候鳥恐大減

2017-01-26 列印
　　港深創科園進佔河套區，對當地生態造成威脅，環團指河套區位處后海灣生態走廊正中間，憂慮開發會令生態走廊中斷，並造成「骨牌效應」，令候鳥被逼在米埔和蠔殼圍的魚塘覓食，長遠影響魚塘的生態價值，甚至令候鳥數量下降。

　　香港觀鳥會保育主任胡明川表示，連貫魚塘對候鳥生態非常重要，大片魚塘為牠們提供足夠食物，一旦大規模發展河套區，或影響候鳥前往蠔殼圍，導致該區的魚塘生態價值減少，而候鳥被逼在米埔覓食，僧多粥少下，可能愈來愈少候鳥在香港停留，甚至令候鳥的全球數量下降。

　　長春社助理公共事務經理吳希文不約而同指，后海灣生態走廊由米埔、新田、河套區至蠔殼圍及塱原等組成，河套區正正位於中間，擔心日後創科園會令生態走廊斷開，輕則令候鳥不再來港，重則造成候鳥數量減少。
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