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﻿工務小組批11億建大埔公屋

2017-01-26 列印
■大埔公屋項目共提供超過七千個單位。
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　　立法會工務小組昨通過大埔第九區及頌雅路公屋項目的工地平整及基礎設施工程，涉及款項十一億五千萬元。香港建造業總工會理事長周聯僑指出，工程提供四百職位，撥款後經過招標、環保署審核後，最快兩年後才動工，希望委員會日後批出更多項目，支持本港建造業發展。

　　該項目合共提供超過七千個單位，項目稍後交由財務委員會審議撥款，如獲通過，當局預計年中展開工程，並在二○二○年中及二○二二年底陸續建成，以分配公屋入伙。議員朱凱廸及姚松炎質疑，當局在一三年做的空氣污染評估，二氧化硫含量超出政府在一四年訂立的新標準，空氣質素不達標，認為要再評估。不過政府表示，如非有特殊情況，否則不會再作評估。
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