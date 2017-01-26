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﻿發泡膠箱起火焚毀年花貨車

2017-01-26 列印
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　　牛池灣鄉榮池徑遊樂場對開路邊，昨清晨六時許，路邊一批發泡膠箱突然起火，火勢猛烈，波及一輛運載年花的密斗貨車及木頭車。有途人路經發現報警。消防到場迅速撲滅火警，無人受傷，但密斗貨車嚴重損毀，車斗內年花大部份被燒毀及燻黑，車主損失慘重。

        消防員事後將車斗年花抬出放路邊及調查，發覺無自然起火原因，認為火警有可疑，交警方列縱火調查狂徒縱火動機。三十七歲姓陳貨車車主事後接警方通知折返現場，見車內年花大部份被燻黑及燒毀（見圖），對於年花損失慘重，顯得一臉無奈。
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