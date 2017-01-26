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﻿中電億元推沼氣發電

2017-01-26 列印
■中電料項目將於今年第二季動工。
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　　中電公佈投入約一億元在屯門稔灣堆填區興建七個沼氣發電機組，現正進行環境影響評估，預計今年第二季動工，首階段發電量足夠逾一萬七千戶四人家庭使用一年，項目對電費無影響。

　　位於屯門稔灣的新界西堆填區規模屬全港最大，現時每日處理都市廢物量高達七千三百噸，廢物在堆填區分解過程中會產生沼氣，容易燃燒，適合發電。中電總裁潘偉賢解釋，沼氣發電機組效率高、佔地小，而且可減少依賴化石燃料，省下的成本將用於購買堆填沼氣，因此整體發電成本不會因新項目而改變。
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