﻿大劉豪送The ONE商場給愛妻 甘比收180億大禮

身家逾千億的華人置業（127）前主席劉鑾雄（大劉），日前將坐落尖沙咀彌敦道的大型商場「The ONE」贈送予妻子陳凱韻（甘比），據估計「The ONE」市值約一百八十億元，有指甘比現時身家逾三百億元。甘比回覆本報查詢時說：「好多謝劉生！」並透露：「會同劉生一齊留港過節。」



在《福布斯》雜誌富豪排名榜上，大劉以淨財富一百五十五億美元（約一千二百億港元）於香港排行第四。日前大劉將其名下的尖沙咀大型商場「The ONE」轉贈予替其育有一子一女的愛妻甘比，據估算「The ONE」市值達一百八十億元。大劉向傳媒承認有此事，又稱將逾一千億身家分別給大仔劉鳴煒、甘比及子女，讓他們日後有依靠。



甘比：好多謝劉生！



甘比回應本報詢問時稱：「好多謝劉生！我會同劉生一齊留港過節。劉生身體很好，多謝大家關心。」劉鑾雄去年十一月申請與甘比結婚，至十二月正式成婚，及後大劉將灣仔肇輝臺地產項目以十點五億元售予甘比，有指甘比身家已逾三百億元。



落戶於尖沙咀彌敦道的「The ONE」，前身是東英大廈，而華人置業在○三年以十一億港元購入，而於○五年宣佈將東英大廈重建為一幢以零售商舖為主的大廈，翌年拆卸展開重建。「The ONE」於一○年正式開幕，樓高二十三層，總建築面積逾四十萬呎，為集合購物、飲食及娛樂於一身的綜合商場，包括有精品超市、國際化妝品牌店舖及食肆等，主打本地或來旅遊的二十至四十歲、有一定消費能力一群。



一四年華人置業將「The ONE」以五十多億港元售予大劉，至於「The ONE」命名坊間眾說紛紜，有人指是大劉為慶祝紅顏生日而取的，不過大劉否認，指「The ONE」命名是由兒子劉鳴煒負責。



現年六十五歲的劉鑾雄近年身體抱恙，去年成功換腎，健康漸好轉，去年年尾他在各大報章刊登聲明表示已與呂麗君斷絕關係，全城哄動，聲明亦提到分手前大劉一直照顧呂麗君，並且送了她大量現金、首飾和禮物，總值超過二十億港幣。大劉早前又指已為甘比作好一切打算，預留數十億元給她，若日後呂麗君要爭取任何東西時，讓她有錢打官司，她亦不需退縮，及後呂麗君透過律師表示，不會提出任何訴訟。