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日報新聞 > 港聞

﻿防新春騷動 1500警員戒備

2017-01-27 列印
■近日流傳「光復年宵年三十晚11時正」的海報，警方指正跟進了解。
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　　去年新春旺角爆暴動，混亂場面一發不可收拾。今年新春大型活動多，人流眾多，近日流傳號召在年三十「光復年宵　年三十晚11時正」的海報。多名「本土派」人士包括民族黨召集人陳浩天、熱血公民立法會議員鄭松泰及本土民主前線發言人黃台仰均表示，對海報不知情，警方指，正跟進了解。為防事故發生，據悉警方在今日將動員最少一千五百警員，在維園年宵及旺角等地部署。

　　據悉，今天最少一千五百警力主力在維園年宵及旺角、深水埗無牌小販集中地、各區人流旺地及年宵市場，加強巡邏及收集情報，而總部應變大隊丶西九龍總區應變大隊等警員將配備防暴裝備。至於年初一及初二，據了解，警方暫時安排一千二百名警力執勤，初二則安排一千六百名警力，因當日有煙花堅演，估計逾三十萬名市民外出觀賞，故額外增加人手以便控制場面，警方又安排其他總區應變大隊、衝鋒隊等候命，隨時作支援。

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