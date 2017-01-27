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﻿團年飯滿座 價格跌4%

2017-01-27 列印
　　送猴迎雞，是吃團年飯高峰期。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，早前和今晚大部份中菜餐廳都滿座，不過餐單價格不加反減，團年飯酒席平均消費由去年的五千四百元降至今年的五千二百元，稍微下跌約百分之四，反映市民消費求實際。

　　黃家和指，今年團年飯整體未如去年般熱鬧，去年大部份食肆能做到一輪半至兩輪客人，但今年許多只做到一輪。但有部份中菜館生意不俗，留家廚房負責人劉晉稱，今年團年飯未有做推廣減價，由上周六、周日全場滿座，部份日子可以做兩輪客，人均消費約三百元，偏向選擇中價菜單，情況尚算理想，而今晚年三十晚的團年飯訂座已告爆滿，並陸續有公司訂座於新年進行春茗。
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