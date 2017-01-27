﻿「神秘賭后」日日贏錢 金沙損逾億

澳門驚現「女賭神」，更令去年落成的巴黎人賭場損失慘重，連帶持有該賭場的金沙中國業績亦受損。金沙管理層昨天提及，一名女賭客運氣奇佳「天天贏錢」，連公司業績也受影響。有傳言「女賭神」贏取的金額，可能接近一億元。不過，有熟悉澳門賭業的人士卻認為，偶爾有賭客贏大錢不足為奇，而金沙管理層高調提及，可能只是另類宣傳。



巴黎人賭場出沒



金沙中國母公司拉斯維加斯金沙昨天公布業績，主席Robert Goldstein表示，澳門賭客整體來說運氣很好，令到集團的EBITDA(扣除利息、稅項、折舊、攤銷前盈利）損失二千萬美元，相當於一億五千多萬港元。至於上述澳門女賭客，究竟從巴黎人賭場贏了多少錢，Goldstein則沒有具體提及，只說她「天天贏錢」，賺取的是大數目，已足以影響公司業績。有傳言指，該名澳門「女賭神」至少贏取八千萬元，甚至過億元。



在「女賭神」發功之下，巴黎人賭場業績表現欠佳。以去年第四季中場大廳的淨贏率來說，巴黎人只為百分之十八點三，遠低於同屬金沙的威尼斯人之百分之二十五點一。淨贏率愈高，代表賭場在賭客身上贏錢的機會愈大。



金沙中國去年第四季盈利三億四千八百萬美元，下跌近百分之八。全年計，盈利十二億二千萬美元，下跌近一成六。



雖然業績下跌，但金沙員工昨天仍有好消息。金沙中國宣布由今年三月起加薪，是澳門首家宣布加人工的博彩企業。稅前月薪一萬二千元或以下，一律加薪六百元，加幅相當於百分之五或以上。稅前月薪超過一萬二千元，則加薪百分之二至百分之五不等， 金沙中國並會在今天發放花紅。



詹培忠：或是另類宣傳



多年來縱橫澳門以及拉斯維加斯賭場的前立法會議員詹培忠指出，由於金沙管理層透露資料有限，難以評估該名女賭客有幾厲害，他本人亦沒有聽到任何澳門近期出現「女賭神」的消息。詹培忠續稱，即使贏取逾億元，如果長賭一年半載才有此數，平均每天贏取的金額也有限；就算在短時間之內贏取超過一億元，以澳門賭風之劇烈，注碼之大，也不是很出奇的事，他本人亦曾經在澳門用兩個多月時間，贏取超過二億元。詹培忠又質疑，金沙管理層高調談及這名女賭客，可能只是想吸引其他賭客光臨。



有澳門博彩業人士亦表示，近期未有「女賭神」出沒的傳聞，質疑是金沙的另類宣傳手法。雖然如此，各間賭場亦有加緊留意是否有表現異常的賭客出現。



