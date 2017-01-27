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﻿涉貪警司吳偉漢停職

2017-01-27 列印
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  廉署前日拘捕十二名男女，包括港島總區刑事總部警司吳偉漢在內等三名警務人員涉貪案，消息指，公務員事務局昨日請示特首後，即日將吳偉漢停職，即涉案三名警務人員已全部被停職。被捕人士經調查後，部份昨晚已獲保釋離開廉署。

  昨晚十時許，陸續有涉案被捕人士，經調查後離開廉署總部，其中兩人離開時，均戴上口罩及用衣服及手袋掩面，然後登上友人私家車離開（見圖）。

  消息稱，該宗涉及警司級警務人員涉收受數以十萬計賄款貪污案，公務員事務局昨向特首請示後，即日將涉案警司吳偉漢停職，連同前日涉案已被停職高級督察陳嘉健及反黑探員鍾文浩，三人昨午仍在北角廉署總部扣留，料稍後准保釋候查。消息指，廉署拘捕吳時，他剛獲夜總會提供女公關服務離開，當場「斷正」。
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