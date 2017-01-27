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﻿黃大仙祠雜物倉起火 幸無傷人

2017-01-27 列印
■黃大仙祠雜物倉起火，黑煙沖天。
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　　年三十晚前夕，香火鼎盛的黃大仙祠發生火警。傍晚祠內已關門，但近解籤攤檔的貨倉突然起火，火勢波及旁邊一棵大樹，消防到場迅速撲滅火警，無人受傷。消防仍調查起火原因。

　　現場為嗇色園黃大仙祠近解籤攤檔的一個貨倉，據悉貨倉擺放有小禮物、垃圾袋及書籍等，並無存放蠟燭等易燃物品。昨傍晚六時許，黃大仙祠已關門，未有善信。其間保安員發現貨倉起火，並波及旁邊一棵大樹報警。消防開一條喉迅速撲滅火警，未有波及大殿，無人受傷。起火原因有待調查。

　　黃大仙祠於一九二一年落成，屬本港一級歷史建築，供奉儒、釋、道三教。相傳黃大仙「有求必應」，吸引本港不少善信及遊客求籤及參觀。每年的年三十晚，更有大批市民到來排隊，爭上大年初一頭炷香。
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