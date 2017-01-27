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﻿去年免遣返聲請達9981宗

2017-01-27 列印
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　　入境處截至去年底，尚待審核的免遣返聲請數目達到九千九百八十一宗。入境處處長曾國衞指出，去年全面檢討濫用免遣返聲請機制情況，包括入境前審查、審核程序、羈留及遣送等，並由一名助理處長領導近三百名人手專職處理，申請者八成來自印度、巴基斯坦、越南、孟加拉及印尼，其中經內地偷渡來港的非法入境者數量大增，亦有部份是使用印度免簽證安排來港的旅客。

　　另外，銅鑼灣書店股東李波去年報稱「以自己方式返回內地」，並沒有攜帶回鄉證，處方經調查和徵詢律政司意見後，暫時未有足夠證據提出檢控。曾國衛表示，若日後發現新證據，會重新檢視個案和調查，有需要的話再徵詢律政司意見。
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