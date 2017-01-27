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﻿美股破關後續升

2017-01-27 列印
　　美股杜指在周三首度升上二萬點大關後，周四早段繼續靠穩，守住此一里程碑之上。杜瓊斯工業平均指數中段見二○一一○點四二，升四十一點九一；納斯達克指數見五六五四點九七，跌一點三七。滙控美國預託證價格見六十六點六一港元，較香港收市價跌零點零九港元；中移動美國預託證價格見八十七點八八港元，跌零點三二港元。
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