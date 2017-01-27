﻿認為自己能帶來更多包容 曾俊華︰無理由不受北京信任

多名下屆特首參選人積極備戰，前財政司司長曾俊華前日接受通訊社專訪，認為自己「無理由不受北京信任」，並說自己能為社會帶來更多的包容，帶動各界更多參與社會事務。至於林鄭則透過競選辦向選委及支持者發信，邀請他們於下周五到灣仔會展出席「競選分享大會」。



曾俊華前日接受「彭博通訊社」專訪時，提及自己在辭職一個月後才獲批，但認為自己「無理由不受到北京信任」。他說，特首梁振英很多政策都不壞（not bad），「很難說他做錯了甚麼」，但現實是社會有不和諧的現象，令人厭倦，認為對手林鄭會延續現屆政府政策，他則會為社會帶來更多包容，帶動各界更多參與社會事務，甚至比林鄭「做得更多」。



對於港獨，他形容是「偽命題（non issue）」，香港是中國的一部份。他指，政綱首要考慮的兩大範疇是教育和房屋，教育方面，他認為應該取消由TSA改良的BCA，又形容本港樓價有點貴，超出市民負擔能力，應從供應方面入手解決問題。他在facebook補充，會考慮填海建屋，而在發展東大嶼山和新界北的問題上，大前提是不影響郊野公園。



曾俊華昨早與長子曾雕龍到維園逛年宵，沿途有大批巿民與他自拍，之後又與飲食界選委會面，以及拜會香港總商會。立法會飲食界代表張宇人指，與所有參選人見面，才考慮提名給誰。香港總商會主席吳天海則說，要先看候選人政綱，才考慮支持誰人及會否捆綁提名。



林鄭下周五料公佈班底



另外，林鄭月娥昨午與金融界人士會見，重申若能當選，她會為管治班子注入新血。



林鄭競選辦以主席團成員夏佳理和競選辦主任陳智思名義，向選委及支持者發信，邀請他們於下周五到灣仔會展出席「競選分享大會」，預計會公佈競選班底，但不會公佈正式政綱。



