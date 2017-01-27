﻿河套內外 舊照被沖走 回憶靠口述 河套區渡頭見證歷史

落馬洲河套區於九七年深圳河改道後，成為香港一部份，毗連的舊深圳河曲原來蘊藏不少歷史，當地一個廢棄渡頭在內地解放前曾經是村民來港耕作的出入口，有下灣村民憶述，年少時看過不少內地偷渡客在附近上岸。研究邊境禁區史的學者指，河套區一帶蘊含珍貴史料，對研究中英關係、跨境鄉村文化別具意義。系列之三 記者：張琦 陳信熙



回歸前後，深圳河擔當區間深圳與香港的角色，早年常有船艇在河上穿梭，運載民眾和貨物來往兩地，然兩地後來收緊邊境政策，民眾交流減少。在河套區入口的下灣村外，一段飽經滄桑的舊深圳河成為窺探這段歷史的一面鏡子。



在下灣村外的舊深圳河邊，有個大約三米高、長方形的石屎渡頭佇立在河邊，渡頭上有數個纜樁，旁邊有間小屋，門窗殘舊，廢棄多年。在政府發展規劃中，未來的港深創科園連接道路，將建於現時渡頭位置，意味這個渡頭或被拆卸。



偷渡客買食物答謝



「以前有好多人喺度上落船，亦有貨物，我細個時見過有內地偷渡客想游水過嚟，不過體力唔夠，不幸在河中間浸死」，下灣村長郭海賢憶述兒時見聞，他說下灣村民是從內地移居過來現址，起初務農為生，後來落地生根和立村。他是五十年代隨父親來到下灣村定居，這個渡頭當時是村民和內地人往來的重要出入口。



郭海賢說，早年深圳水庫於半夜排洪，當年洪水幾乎淹沒河套區一帶，沖走很多舊照片和村民的物品，「要搵到一啲我哋細個同下灣村舊貌嘅相片，已經好困難」，村史只能靠村民口述和口耳相傳。



同樣在舊深圳河旁邊的落馬洲村，在村中長大的郭先生同樣未能提供兒時舊照，不過他憶述，這個渡頭有不少船舶停靠，「主要係運載沙石等建築材料，改革開放前都有人運送日常生活用品」。



學者：河套區蘊含珍貴史料



他表示，河套區旁的深圳河見證中港關係和偷渡客的歷史，「以前不時有偷渡客上岸，我哋會畀食物佢哋，佢哋會問出去市區嘅方法，試過有啲人之後成功拎到身份證，買咗食物返嚟答謝村民」。



研究邊境禁區史多年的學者阮志表示，下灣村位於深圳河下游，對岸就是河套區，村民來自深圳皇崗的漁農村（如今已拆）。解放前，不少漁農村村民以小艇來回此地，租地和魚塘務農，他們持內地批發的「耕作證」出入境，但不能過夜，直至解放後兩地收緊政策，一批村民索性在港建屋立村。



他指，河套區一帶的舊深圳河蘊含珍貴史料，對研究中英關係、跨境鄉村文化別具意義，而下灣村的短腳棚屋亦具特色，在大樹土地廟下搶花炮等鄉村文化亦值得探究，可惜當局忽視這些事物的歷史文化意義，希望動工前，當局可讓研究人員詳細探究，為珍貴歷史留下記錄。