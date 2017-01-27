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﻿全港回收廢電子產品

2017-01-27 列印
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　　港府計劃對廢電子產品實施生產者責任制，並委託營辦商「歐綠保」在全港設立回收點，市民只要致電26768888，便能預約回收電視機、洗衣機、雪櫃、冷氣機及電腦產品，「歐綠保」會派出車隊，將適合重用的電器翻新，之後經慈善團體轉贈有需要人士，即使是不能重用的電器，也能在今年中屯門環保園廢電器電子產品處理及回收設施啟用後，再造成有用資源。
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