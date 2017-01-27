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日報新聞 > 港聞

﻿ 智慧城市作公眾諮詢

2017-01-27 列印
　　近年政府致力把香港構建為智慧城市，並且就此作出公眾諮詢，創新及科技局指局方走訪世界不同先進城市，進行多方面的交流，包括前紐約首席科技官Minerva Tantoco剛在上周到港出席政府與業界合辦的StartmeupHK研討會。創科局期望，香港可與不同的城市合作，分享成功經驗，以適合香港發展的方案，又指現正收集社會各界於網站（www.smartcity.gov.hk）所提供的意見，預計於今年中完成顧問研究，而有關藍圖將臚列直至二○三○年的短、中和長期措施。
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