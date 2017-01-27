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﻿環團發聲明 反對開發郊野公園

2017-01-27 列印
■特首指要研究發展郊野公園邊陲地，環保團體表示十分憤怒。
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　　特首梁振英於任內最後一份《施政報告》提出，社會應思考應否開發郊野公園作房屋及社福用途，並指已交由環保部門在內的機關研究可行地點，環保觸覺、長春社等十多個環保團體表示十分憤怒，昨日發表聲明，認為社會已有明確訊息表明反對開發郊野公園，斥政府一意孤行蓄意製造社會矛盾，籲先開發棕地及利用市區軍營等。

　　對於測量師劉炳章早前提出，將大欖隧道出口收費廣場一帶郊野公園土地作開發作例，團體回應指出該地點原先本屬郊野公園的核心範圍，因興建道路才成為邊陲地點，如果按開發邊陲的說法，郊野公園的核心將不斷成為邊陲，被無止境開發，他們亦質疑，在遠離已發展區的地點興建房屋及安老院，會有配套問題，如救援車輛抵達的時間較長等。

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