﻿帳篷囤積食物日用品 元朗高球會會址 淪為違例水貨倉

元朗水貨活動猖獗，散貨場愈開愈多。本報發現區內不少空地內搭建帳篷，變成水貨集散地，其中新田一個疑違例水貨倉借「高爾夫球場會」門面，圖掩人耳目，水客日夜拖篋出入取貨。該高球會會長、前本港職業冠軍球手黎偉智回應本報查詢，他對水貨活動不知情，協會與水貨活動無關，疑遭人濫用其球會名義混淆視聽。



本報發現新田永平路一片空地的大門上貼有「中國（香港）長青職業高爾夫球手協會」標誌，令人誤以為是高球會會址；大門不見球手出入，卻有不少水貨客日夜進出。



記者近月多次視察，上址大門除有貼上高球會標誌，亦貼有某間貿易公司的門牌，場內有多箱貨物及貨櫃。約半月前，貿易公司門牌不見了，記者從大閘縫隙往內看，空地擺放十多個綠色大型帳篷，旁邊放置大量紙皮、鐵製手推車及唧車，疑被改裝成帳篷式「水貨基地」。



水客帳篷基地分貨



記者多次目擊水客在場內分貨，多名水客在帳篷外將保健品、朱古力及餅乾等塞入篋，帳篷亦放滿各類進口食品和日用品，有多人在帳篷外把守，部份人操內地口音的廣東話。水客取貨後，即截的士往福田口岸。



會長：波友歇腳點不涉水貨



本報向長青職業高爾夫球手協會會長黎偉智查詢，他承認該空地大門上的高球會標誌，由協會貼上，只為方便會員找到在該空地旁的協會寫字樓。記者發現，該寫字樓由一個貨櫃改裝而成，內掛有黎偉智相片和獎狀。黎稱，寫字樓是波友往返內地中途的歇腳點，強調該球會沒有涉及任何水貨活動。他稱，為免波友找不到會址，才在附近貼上協會標誌，對鄰近有水貨活動並不知情，如對協會有影響，他會將標誌拆走。



地署警告：水貨場有違規建築



地政署指，該空地屬舊批農地，無土地用途限制，用作露天儲存並沒違反地契條款，但不得在其上搭建未經批准構建物，署方正就有關帳篷是否違規徵詢法律意見。署方指，除帳篷外，署方早前亦發現有其他違規構建物，由於業權人未糾正違規情況，而打擊水貨活動更屬政府優先處理的事宜，署方已向業主發出最後警告信；就水貨事宜，亦已轉交有關部門跟進。