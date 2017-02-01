﻿創辦人中村雅哉逝世 「食鬼」街機坐鎮士多吸粉絲

號稱「食鬼之父」的日本人中村雅哉，日前與世長辭，他在一九八○年創製街機遊戲「食鬼」（Pac-Man），在全球掀起熱潮，擁躉無數，是不少港人年輕時到機舖必玩的遊戲。有鍾情懷舊玩意的港人以三萬多元從日本購入一部古董「食鬼」街機，放在其長沙灣士多內「與眾同樂」，可算本地碩果僅存的「食鬼」街機。當「食鬼之父」死訊傳出後，不少「食鬼」粉絲到來拍照，懷緬一番。



近年本港掀起一股懷舊風，坐落於長沙灣工廈的「美樂士多」創辦人李志偉（Patrick），從小到大愛好收藏舊物，由他創辦「美樂士多」主打懷舊元素，無論佈置以及出售零食，都希望能夠勾起人們「那些年」的美好回憶。他早前特地從日本購入一部古董「食鬼」街機，原來在上世紀七、八十年代的日本，每間士多都擺放遊戲機街機，當年香港士多亦跟風，他細細個到士多都會玩「食鬼」街機，到自己創立懷舊士多，也到處搜羅一些古董枱面遊戲機，「食鬼」街機當然佔一席位。







Patrick坦言，在香港尋找這些老遊戲機，甚為困難，其士多內一部已有近四十年歷史，且是一九八○年「食鬼」遊戲版本，較為罕有，經朋友介紹，他親身拜訪一位日本收藏家，憑誠意並花費三萬多元才到手。



日本收藏家割愛



這部「食鬼」頗珍貴，Patrick列為非賣品，他強調︰「部機唔係成日開㗎！」他不希望客人只為「食鬼」街機而來。對於中村雅哉與世長辭，他感到錯愕，直言「食鬼」等街機遊戲伴隨其童年生活。昨天年初四，有不少市民知道其士多有「食鬼」街機，專程到訪，為「食鬼」街機拍照留念。



「食鬼」街機幾乎絕跡香港，在拍賣網仍可見其蹤影，ebay上有外地賣家出售一九八○年版本街機，聲稱仍能運作，不連運費，索價約一千七百美元（約一萬三千八百港元）。







