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﻿美股中段跌160點

2017-02-01 列印
　　美國周二股市走軟，杜指中段報一九八一○點，跌一百六十點；納指則報五五七八點，跌三十五點。滙控美國預託證券價格中段見六十六點一港元，跌零點六五港元；中移動美國預託證券價格則見八十八點三五港元，升零點五港元。紐約期金中段報每盎司一千二百一十二點四美元，升十九點二美元；紐約期油則報每桶五十三點三四美元，升零點七一美元。
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