﻿加籍美女撲克手 誤傳為「女賭神」

金沙中國未有披露「女賭神」身份，但近日網上瘋傳一張被指是「女賭神」的照片，其實是誤傳，相中女子是加籍女撲克高手劉璇璇（Xuan Liu，圖），並非澳門「女賭神」。



網上瘋傳「女賭神」的照片，有網民迅即將相中人「起底」，其真身是加籍女撲克高手劉璇璇。



有「美女撲克手」之稱的劉璇璇，現年約三十一歲，生於天津，五歲時與家人移民到加拿大，於加拿大滑鐵盧大學畢業，曾因沉迷玩撲克而荒廢學業。她在撲克界卻戰績彪炳，曾在電視直播的錦標賽及網上比賽贏得一百七十萬美元（約一千三百萬港元），曾成為《POKER PRO》及《WPT Poker Canada》等撲克雜誌封面人物，亦曾被世界啤牌巡迴賽委員會列入「主目榜」，她現為職業撲克手。