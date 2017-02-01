﻿低頭族易患「媽媽手」

手機不離手，隨時引發「手疾」。香港大學醫科生昨天趁年初四假期在銅鑼灣擺設街站，教授簡單自我檢查測試，讓市民評估自己使用手機習慣，以提防不當姿勢引致俗稱「媽媽手」的狹窄性肌腱滑膜炎。



一批港大醫科生昨午在銅鑼灣行人專用區擺設街站，介紹因長期埋首按鍵可能引發的「低頭族痛症」，包括在使用智能手機或鍵盤時，重複做拇指伸展的動作，有機會使手腕部位相連的肌腱滑膜勞損，因而患上俗稱「媽媽手」的狹窄性肌腱滑膜炎，患者手腕近拇指部位會有疼痛及腫脹徵狀。



他們讓市民接受自我檢查測試，例如以「芬克史坦測試」（Finkelstein test），以其餘四指包覆大拇指，再將手腕向小指側屈曲，如手腕感到疼痛便代表有機會患有「媽媽手」。他們呼籲市民應不時拉筋，紓緩手部痛症。