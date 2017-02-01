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日報新聞 > 港聞

﻿逾60%受訪者反對急症室加價

2017-02-01 列印
　　醫管局建議急症室收費加價至二百二十元，一項調查發現，九成四受訪者認同目前急症室輪候時間長，但六成四受訪市民反對急症室加價。有議員批評，加價或導致反效果，改善基層醫療服務才是上策。

　　工聯會上月二十日至本月四日訪問約一千四百人，八成人認為急症室服務被濫用，不過六成四人反對公立醫院急症室調高收費至二百二十元，相反，只有兩成受訪者支持加價，其餘則沒意見。

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