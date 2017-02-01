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﻿竊匪圖撬零食店電閘失手就擒

2017-02-01 列印
■警員在現場調查。
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　　爆竊賊趁農曆年假期，很多店舖仍未開業犯案。旺角及深水埗兩間「アメ橫丁」零食店，昨早疑遭同一幫賊人爆竊，其中旺角店賊人爆竊期間，見警員趕至逃了一百米被擒獲；警員事後尋獲一輛涉案私家車；而深水埗店則損失一千元現金。

　　昨早九時許，一名三十七歲姓吳途人行經旺角道近洗衣街「アメ橫丁」店外，赫見一名可疑男子手持一把螺絲批，疑欲撬毀該店的電閘掣蓋爆竊報警。賊人見警員趕至知事敗，棄螺絲批逃走，惜逃跑約一百米後，涉案四十八歲姓蔡疑人被警員截獲，並搜出一張屬於他人的銀行卡，以涉嫌企圖爆竊及盜竊將他拘捕。事後警員在附近快富街發現一輛沒有行車證可疑私家車，懷疑與案有關。
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