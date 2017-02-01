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﻿三公園研闢地下空間 環團反對

2017-02-01 列印
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　　政府研究於三個大型公園發展地下空間，引來多個環保組織及地區團體批評，認為計劃剝削了市民的休憩空間，同時對公園環境構成破壞。有團體認為，政府借發展地下空間以改善社區擠逼為名，實質是發展商業用地。

　　土木工程拓展署與規劃署自去年六月起，研究在尖沙咀西、銅鑼灣、跑馬地，以及金鐘/灣仔發展地下地間，以優化社區交通及改善擠逼情況，發展範圍包括九龍公園（見圖）、維園及修頓遊樂場。

　　十多個組織，包括環保觸覺、中西區關注組及創建香港，紛紛對此表示不滿。環保觸覺義務總幹事譚凱邦認為，計劃令部份公園遭長期圍封，使市民原有的休憩及綠化空間減少，發展商卻可憑地下的商業空間得益。
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