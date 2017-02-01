﻿民建聯未定提名意向

手握約一百張選委票的民建聯將於本周六起，分別與四名下屆特首參選人會面，主席李慧琼表示，目前未決定提名意向及是否捆綁提名，待與參選人見面後會召開中委會才決定，她個人暫時不會為任何參選人站台，亦不會出席林鄭月娥本周五舉行的競選分享會。



周末起晤各參選人



李慧琼昨聯同民建聯四名立法會議員蔣麗芸、周浩鼎、柯創盛和葛珮帆（見圖），發表對下屆特首期望，包括能守護「一國兩制」，持續反港獨，改善特區與內地、行政與立法等關係，並重啟政改、妥善處理二十三條立法等。她說，該黨將與四位特首參選人會面，了解他們的治港理念及策略，中委會稍後會決定提名及投票策略，現階段沒有傾向支持任何一名參選人。



該黨副主席張國鈞及陳勇等，早前已為林鄭月娥助選。李慧琼回應，知悉有黨員已加入不同人的競選團隊，會尊重他們的個人意向。