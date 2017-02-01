﻿野外遇猛獸八招保命 緩慢後退切忌眼神接觸

浙江寧波雅戈爾動物園日前發生遊人遭老虎噬咬的致命慘劇，引起中外關注。網民議論紛紛，外遊時一旦誤闖野生猛獸禁區如何求生，本報綜合美國野生動物專家及野外活動組織資訊，得出以下「保命八招」，包括保持距離，緩慢後退，避免眼神接觸，必要時可投石，發出聲音嚇退對方，至最後關頭，惟有針對動物弱點，反擊保命。



遊人遭野生猛獸襲擊的事件屢見不鮮，部份更不幸導致死亡。港人喜歡體驗野外生活，足跡遍佈深山、草原、雨林和森林，稍一不慎，容易闖進大灰熊、老虎和美洲獅的「地盤」，當發現這些猛獸的影蹤，才驚覺已落入險境。美國有不少野外活動組織均設置網站，由專家教導面對野生動物時全身而退的方法，綜合專家之言，當面對各類野生動物施襲的威脅，必須保持鎮定，按以下八個步驟保命：



一、野生動物一般不會主動襲擊人類，陷入險境初時，首要保持距離，切勿走近；



二、站直身軀，擺動雙手，盡量令體形變得龐大；



三、面向野生動物，緩慢後退；



四、避免有眼神接觸；



五、當野生動物仍然跟隨或逐漸走近，或已有襲擊意圖，須嚇退對方，例如投石；



六、用任何工具，例如鐵鍋等敲擊，發出巨響；



七、拔足狂奔無濟於事，因野生動物比奧運短跑選手還要快，所以當襲擊避無可避，建議捲曲身體，雙手保護頭頸，當施襲動物如大灰熊看見威脅已解除，或會轉身離開；



八、若到最後關頭避無可避，只能奮力相搏，針對動物的眼、頸部位反擊，務求擊退對方保命。



專家強調，在猛獸面前緩慢離開相當重要，因為慌張、急跑容易暴露弱點，令猛獸視之為獵物。浸大生物系教授翁建霖表示，野生動物一般不視人類為主要食物，鮮有主動襲擊，但在保護子女和食物不足的情況下，或會猛力攻擊，因此遊人不宜走近或挑釁，建議由合資格和具經驗的嚮導帶領下，才到野外環境遊覽。







