﻿網騙家長超筍價 遊學團中介捲款被捕

一名女子向家長訛聲有筍價親子遊學團名額，吸引至少五個家庭繳交十萬元團費，受害人參加旅行社的茶會時，才知道包團女子並未代為繳交團費，無法成團，疑受騙報警求助。警方重案組接報調查後，昨天在大埔拘捕涉案女子，她涉嫌以欺騙手段取得財產，及以欺騙手段逃避法律責任。



被捕女子姓徐（三十一歲），報稱任職導師。據悉，她約一年前以個人名義，把大埔汀麗路南坑村的住址註冊成立「宇興大自然」公司，透過WhatsApp加入一個學校群組，向家長稱為一個慈善教育團體。她最先聯絡一名四十四歲杜姓家庭主婦，聲稱舉辦一個新春韓國親子遊學團，交東瀛遊籌辦，因有報團者退出，騰出空位，團費由原本一萬八千元，削減至四千五百元至六千五百元。



原價萬八 減至四千五百



杜婦不虞有詐，參加後再介紹兩女一男共三個家庭親友報名，四個家庭合共向徐繳付約七萬六千元團費。未幾一名三十八歲姓羅女子的家庭亦加入，繳付逾一萬七千元。五個家庭共十七人付款共九萬四千餘元。其後，受害人參與東瀛遊茶會時，職員告知仍未有收到他們付款，負責包團的徐女失去聯絡，他們疑受騙報警。



油尖警區重案組刑偵督察蘇子揚表示，警方上月十五至二十五日接獲五個家庭報案後展開調查，發現有人曾向旅行社發出六張支票，委託訂購機票，但所有支票均未能兌現。經蒐證後，探員昨早到南坑村以涉嫌以欺騙手段取得財產及以欺騙手段逃避法律責任，將姓徐女子拘捕。據悉，徐被捕後否認行騙，但承認生意周轉不靈陷入財困，未能退錢給報團家庭。



八家庭中招 警拘一女子



蘇續指，相信案中還有三個家庭約八名受害人仍未報案，呼籲他們盡快致電三六六一 九二三九，與油尖警區重案組二隊聯絡。



東瀛遊執行董事禤國全接受記者查詢，承認旅行社有為「宇興大自然」提供包團服務，惟對方自去年十月要求組團，直至上月十三日仍未入數。他指旅行社已報警，公司未有實質金錢損失，他認為被騙的消費者相當不幸，呼籲市民小心注意標榜「超低價」的旅行團。