﻿減薪跳槽愛丁堡大學 港大校長馬斐森辭職返英

近年香港大學爭議不斷，包括擢升副校長、學生衝擊校委會等，處於風眼的港大校長馬斐森（Peter Mathieson）昨天以個人理由宣佈辭職，於明年一月離任，比原定時間早一年三個月，接着將出任英國愛丁堡大學校長兼副校監。對於未能完成五年任期，他表示抱歉，但強調在過去三年複雜的政治環境下，成功捍衞港大的核心價值，確保師生言論自由受保障。據悉，他減薪逾五成至二百九十六萬過檔。



馬斐森辭職的消息，昨日傍晚由電子傳媒率先披露。據了解，馬斐森下午陸續向港大師生及校友發信，公佈他辭職的決定，將於明年一月離任，他已獲聘為英國愛丁堡大學校長兼副校監。他在信中指，對於原定二○一九年任期屆滿前離任，表示抱歉，指自己亦感意外，「世界上只有很少大學可以吸引我離開港大，愛丁堡大學是其中之一」。他解釋，有很多私人理由，與家人仔細討論後，決定返回英國，並接受愛丁堡大學聘任。據悉，馬斐森想返回蘇格蘭照顧母親，妻子亦想回國工作。



明年一月提早離任



馬斐森在信中指，港大過去三年在多方面取得進展，其中最滿意是港大在香港經歷前所未有的複雜政治環境下，成功捍衞大學的核心價值，保障師生的言論自由，他期望這種情況可延續下去。



港大昨天正式公佈馬斐森辭職消息之前，愛丁堡大學先在網頁公佈委任馬斐森為新一任校長兼副校監，並引述馬斐森指十分享受在港大的日子，期待帶領愛丁堡大學展開新一頁。不過，馬斐森要減薪轉工，由港大現在年薪約六百六十萬元至六百七十五萬元，減至愛丁堡大學給予的約三十萬鎊（約二百九十六萬港元），減薪逾五成。



港大晚上發出新聞稿公佈有關消息，校委會主席李國章對馬斐森離任表示惋惜，又讚揚馬斐森竭盡心力領導港大發展，校委會將討論馬斐森離任後的過渡安排，並將展開全球招聘繼任人選的遴選事宜。



捲入多場爭議風波



於一四年四月履新的馬斐森，任內面對連串爭議事件，上任不足半年因發生佔領行動，不少學生在前線抗爭，他與中大校長沈祖堯主動到金鐘探望學生。前年七月發生副校長遴選風波，校委會一直拖延討論任命法律學院前院長陳文敏為副校長，引發七十多名學生及示威人士衝擊會場。而去年一月校委會新任主席李國章首次主持會議，引發大批學生圍堵，李國章及多名校委會成員一度被禁錮，馬斐森亦一度被學生包圍。