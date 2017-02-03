﻿指校長辭職無關政治 李國章信私人決定

馬斐森上任前曾被質疑其學術成就，未入港大校門，已成校內部份教職員的箭靶。前港大醫學院外科學系系主任、現任港大深圳醫院院長盧寵茂，曾反對馬斐森出任港大校長，並以「無知、無能、無心」批評馬。盧松茂昨接受本報查詢有關馬斐森辭職時，只禮貌地表示：「我o依家唔喺香港，唔方便講」，然後掛線。



曾在主持港大校委會會議遭受學生衝擊的主席李國章，昨指馬斐森辭職與政治原因無關，認為是私人決定，又指二人合作愉快，「無人迫佢走，無人話對佢唔滿意，無人話唔高興佢做乜嘢，完全無」。他讚揚馬斐森用心為港大，任內努力協助港大提升學術及國際聲譽，「佢係做得好好」。



港大學生會會長孫曉嵐認為，馬斐森突然辭職，「事出突然及有啲荒謬」。她指學生會、校委會等事前毫不知情，「事前校長係完全無同過學生會講，校委會亦無交代過」，學生會已邀約校長下周五出席論壇活動，「佢無話會取消，亦無話會辭職，我覺得係幾不負責任」。