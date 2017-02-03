 Advertisement
  • 2017年2月3日 星期五
  • 18º
  • 70%
熱門： 曾俊華林鄭月娥鄭秀文性交轉運林鄭

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌16點

2017-02-03 列印
　　美國周四股市走軟，聯儲局周三議息後聲明對於加息保持審慎態度，令美元兌主要貨幣回軟，投資者觀望周五出爐的就業報告，大市缺乏上升動力。杜指中段報一九八七四點，跌十六點；納指則報五六三四點，跌八點。

  滙控美國預託證券價格中段見六十六點三九港元，升零點一四港元；中移動美國預託證券價格則見八十八點三二港元，升零點五二港元。紐約期金中段報每盎司一千二百一十二點九美元，升七點三美元；紐約期油則報每桶五十三點七六美元，跌零點一二美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd