﻿望一年內回本 美食車開業三車率先登場

為食人引頸以待的美食車先導計劃，首批三輛美食車今天率先在尖沙咀、灣仔和黃大仙開業，他們分別出售美式叉燒包、五色餃子和忌廉菠蘿包。有美食車營運者對市場樂觀，「希望一年內可以回本」。



昨日開幕禮上，神氣活現的醒獅隊為美食車計劃「採青」，預祝營運者生意興隆，十一輛美食車在開幕禮中率先面世，當中主打美式叉燒包的「大師兄美食車」、五色餃子的「有得餃水餃專門店」及鮮忌廉菠蘿包的「菠蘿仔食堂」於今天起分別在金紫荊廣場、黃大仙廣場及梳士巴利花園開業。有得餃負責人坦言對生意額有信心，新年期間黃大仙的人流暢旺，每日目標賣出三百份五色餃子，而「大師兄美食車」負責人指自己對經營前景，期望一年「回本」。其餘十三輛美食車準備就緒，將於稍後陸續營運。



商務及經濟發展局局長蘇錦樑指出，自去年三月美食車先導計劃接受申請開始，吸引逾一百九十位申請者，經過嚴格評選和「烹飪挑戰賽」考驗後，十六位入選申請人順利誕生，他大讚美食車內外兼備，外觀上設計美輪美奐，而內部規格和裝置更通過多個部門審批，符合相關的規格。他期望美食車令香港這個「亞洲美食之都」發光發熱，並為本地飲食文化注入新元素。



利用App可追蹤位置



為宣傳美食車，政府推出「HK Food Truck」流動應用程式，方便市民和遊客追蹤美食車的位置和瀏覽各美食車的資料，而香港旅發局等會向遊客推介美食車，在八個營運地點沿途也會豎立指示牌及美食車標誌，方便市民及遊客到訪。



