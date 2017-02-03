﻿「招牌」食物有創意發揚「香港新味道」

首批十六輛美食車，食物美味，還要有「個人特色」。昨日本報記者嚐試其中十一輛美食車的「招牌」食物，發現不少把香港傳統或平民食物加入創意，發揚光大，再造「香港新味道」。



十一輛美食車提供多元化的美食，中西兼備，當中唯一主打甜品的「公主廚房」，推出的火龍果沙冰水果撈，賣相一絕，鮮艷紫色，非常養眼，果味清新又健康，而名字響噹噹的「黯然銷魂漢堡包」，由「七桌子×樺得園」主理，以港式菠蘿包結合美式漢堡風格，配搭上叉燒及太陽蛋，甜甜鹹鹹，中西口味水乳交融。



亦有一家專門提供菠蘿食品的「菠蘿仔食堂」，創出真的有菠蘿的菠蘿包，以新鮮菠蘿加上鮮忌廉，兩者配合平衝，既中和菠蘿的酸味，減少鮮忌廉過甜之弊，是新奇配搭，惹人喜歡。