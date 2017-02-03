﻿胡官批林鄭鬍鬚開空頭支票

已宣佈參選下屆特首的退休大法官胡國興（見圖），昨不點名批評林鄭月娥及曾俊華，指二人為爭取選票，分別迴避處理僭建違法行為；以及透過將丁屋和居屋混合發展，涉向鄉議局開空頭支票、輸送利益。



胡國興在facebook批評已會見鄉議局的林鄭月娥及曾俊華。胡說，林鄭有稱可考慮以「合乎情理」方式，重新開放村屋僭建登記，是一拖再拖，迴避處理違法行為。他又指，曾俊華提出將丁屋和居屋混合發展，屬罔顧等候購買居屋人士的利益，送錢給有丁權的人，認為這些言論不是開空頭支票，就是利益輸送，只為爭取選票。



另外，胡昨午參觀電動車廠房，並稱香港空氣污染嚴重，會考慮透過延續稅務優惠等措施，促進電動車普及。