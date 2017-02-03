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﻿「一粒荔枝三把火」 多吃影響肝臟和神經系統

2017-02-03 列印
　　荔枝清甜多汁，不過民間素有「一粒荔枝三把火」的說法，提醒勿吃過量。中醫師指出，荔枝含豐富果糖，多吃會導致肝臟和神經系統紊亂，如遇睡眠不足、脾氣暴躁，應避免食用。

　　香港中醫師公會會長關之義表示，過量進食荔枝會引致肝氣盛，所以有「一粒荔枝三把火」的說法，而中醫所指的肝，其實包括肝臟和神經系統，當神經系統不安和紊亂，就會導致精神亢奮和暴躁。

　　荔枝富有營養，港人亦愛吃，有沒有方法減輕其副作用呢？關之義就指，中醫提倡的適可而止乃最佳方法，食用時應注意身體狀況，尤其是睡眠不足、脾氣暴躁者，應避免食用。
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