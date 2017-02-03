﻿南亞醉漢對港男 港鐵車廂變擂台

港鐵車廂變格鬥擂台！三名滿身酒氣南亞裔兄弟，前晚乘列車至尖東站時，疑因「撩女仔」及座位問題，與多名港男爭執及扭作一團，雙方由車廂打出月台，最後南亞幫被制服。警方以涉嫌襲擊拘捕三名南亞漢，事件中有八名港人送院治理。



被捕三名南亞兄弟皆為印度裔，十七至二十四歲，報稱搬運工人。前晚近十時半，他們滿身酒氣搭乘西鐵線列車至尖東站時，三人疑因「撩女仔」及爭座位問題與至少三名本港男子爭執。



其間，一名印度漢掌摑一名穿白色上衣港男，引發雙方多人糾纏並扭打一團，更由車廂追打出月台。其中一名印漢當場被按地制服，其餘兩印漢其後亦被制服。港鐵職員獲悉通知站長報警。



警方到場調查後，以涉嫌襲擊將三名印度漢拘捕，事件中六男兩女（二十二至六十一歲）港人報稱受傷要送院，據悉八人為親戚關係。