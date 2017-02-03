﻿白兵現身旺角 與途人合照收小費

白兵入侵旺角街頭？多名網民日前在社交網站貼圖，稱於旺角發現一名cosplay電影《星球大戰》「白兵」的黑人男子，其造型逼真，獲網民讚許「同電影裏面真嘅一樣」。惟有留言指，途人如欲與白兵合照，懷疑需付小費，卻引來不少爭議，有留言認為此舉若屬實「是合情理的交易」，亦有部份人質疑可能已違法。



多名網民前日在facebook專頁「香港突發事故報料區」貼圖，稱當日下午於旺角街頭，看見一名黑人男子，cosplay《星球大戰》中的白兵，其造型與電影中如出一轍，獲不少網民讚賞「同電影裏面真嘅一樣」。



惟有網民表示，據聞若途人想跟白兵合照，必須繳付小費，有留言稱被收取二十元。網民對此意見不一，有留言引用黃子華金句：「搵食啫，犯法呀！」，並指這在外國頗為常見，但亦有人認為在有關做法，可能已屬違法。