﻿行人隧道路牌遭塗鴉 火柴人變女人

本周稍為轉涼，路牌公仔也添衣！有網民上載相片，顯示上水一條行人隧道的行人指示路牌公仔，近日由原來的「火柴人」造型，變成穿上長裙的短髮女（見圖）。發文者稱許經手人是藝術家，欣賞其創意。



網民Fan Po昨日於facebook專頁「North District北區」上傳照片，顯示上水一條行人隧道內，一塊指向鳳南路的路牌，公仔由一般「火柴人」造型，變成穿上長裙的短髮女，與旁邊另一塊指向石湖墟的「火柴人」路牌相映成趣。



網民Fan Po稱呼經手人是藝術家，指十分欣賞其創意，有網民笑指日後男、女行人要按指示「向左走，向右走」。不過，路牌其實屬於政府財物，塗鴉或破壞可能要負上刑責，切勿以身試法。