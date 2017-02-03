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﻿傳沙中線勁超支勢追加撥款

2017-02-03 列印
　　早前傳出，港鐵沙中線項目超支已達約二百億元，整體造價直逼一千億元。運輸及房屋局昨日向立法會提交文件，指港鐵仍未能確認有關超支的消息，又指港鐵要待今年下半年才可就主要工程費用作評估。

　　運房局指，港鐵未能確認有關超支的消息，又預計沙中線主要工程的應急費用，將不足以應付額外開支，因此當局將於今年下半年收到港鐵最後評估後，經路政署及監核顧問審核，然後於一七至一八年度向立法會申請追加撥款。

　　對於有議員要求召開會議，討論沙中線的合約及法律事宜，運房局回應，如現階段在立法會討論沙中線委託協議的條款，可能會對合約雙方執行協議帶來不必要的爭議。
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