﻿港燈「影子工程師」開眼界

新年伊始，港燈董事總經理尹志田昨日與三位年輕的「影子工程師」分享他如何由工程師變身為「企業揸Fit人」，勉勵年輕人「機會是給有準備的人，要努力裝備自己，才可把握機會。」他又向同學送上兩個錦囊：要趁年輕鍛煉EQ和鍛煉身體，在心理及生理上預備就緒，才能踏上成功之路。



這三位「影子環境工程師」並非真正的港燈員工，他們是分別來自新界鄉議局元朗區中學及李求恩紀念中學的中五學生，早前參加港燈「綠得開心推廣大使」計劃，並在眾多參加者中脫穎而出成為最傑出大使，可以跟隨港燈環境工程師實習一天，親身體驗當工程師的滋味。