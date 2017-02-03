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日報新聞 > 港聞

﻿大亞灣兩年七宗零級事故

2017-02-03 列印
　　大亞灣核電站安全一直備受關注，保安局回覆立法會議員指，一五年至今共接獲七宗通報，均屬「零級」事件，對核電站的安全運作、員工健康，以及附近地區的公眾及環境並無構成任何影響。

　　保安局指，七宗事件中，兩宗牽涉大亞灣廣東核電站，另外五宗則牽涉大亞灣嶺澳核電站，全部均按通報機制，在事件確認後兩個工作天，或於公眾假期期間七十二小時內發出。
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