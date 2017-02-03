﻿深圳大宅租約 12年二月簽署

廉署執行處處長余振昌作供指，由一二年二月參與調查本案，廉署曾經約見曾太鮑笑薇，經進一步交涉，一三年九月，代表曾蔭權及其妻的律師樓，終交出五份相關文件，包括深圳大宅的租約和補充租約、匯款本票申請書、租金收據及終止租屋協議。



每年八月尾前交80萬租金



深圳大宅的租約於一二年二月二十一日簽署，合約甲方是深圳東海集團有限公司，乙方是曾太。余指，合約寫明乙方須在每年八月三十一日前，交八十萬元人民幣的年租金，補充版的租約寫明租期為一二年七月一日至一五年八月三十一日，列明租客支付年租金，包括單位的基本固定裝修，水電煤、有線電視費用、家具用品及管理費。至一二年八月十日，曾太與東海集團簽訂終止租約協議。



余指，在收到律師樓的文件前，不知曾太早於兩年前支付八十萬元予東海集團，亦不知她向銀行定期的匯款指示。